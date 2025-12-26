Форма поиска по сайту

26 декабря, 18:37

Культура

"Союзмультфильм" отсудил более 100 тыс рублей за использование образа Чебурашки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Киностудия "Союзмультфильм" отсудила 113 тысяч рублей с жительницы Санкт-Петербурга за продажу мягких игрушек в виде Чебурашки. Она нарушила исключительные лицензии, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Суд взыскал с Юлии Горюновой в пользу АО "Киностудия "Союзмультфильм" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 50 тысяч рублей, судебные издержки в размере 5 276 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 тысяч рублей", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в пользу ООО "Союзмультфильм" были взысканы компенсация за нарушение исключительных авторских прав на персонажа в размере 50 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины в 4 тысячи рублей.

При этом женщина на заседание не пришла.

Ранее глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Чебурашка был евреем. Речь о национальности мультгероя зашла в ходе рассмотрения поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026–2028 годы.

Макаров напомнил, что единственной страной, поставлявшей апельсины в СССР, был Израиль, а Чебурашка приехал в ящике именно с этими цитрусовыми.

