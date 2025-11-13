В Госдуме назвали Чебурашку евреем

Фото: кадр из мультфильма "Чебурашка"; режиссер – Роман Качанов; производство – Союзмультфильм

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Чебурашка был евреем. Речь о национальности мультгероя зашла в ходе рассмотрения поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026–2028 годы.

Депутаты рассматривали выделение средств на конкурс "Родная игрушка", в ходе которого парламентарии рассчитывают найти отечественную замену игрушкам Labubu.

Макаров напомнил, что единственной страной, поставлявшей апельсины в СССР, был Израиль, а Чебурашка приехал в ящике именно с этими цитрусовыми. На основании этого парламентарий и сделал вывод о национальности персонажа.

Другие депутаты обратили внимание, что апельсины в Советский Союз поставляли также Марокко и Испания. Однако Макаров категорически отверг эти предположения, так как марокканскими были мандарины, а из Испании в те годы "апельсины не приезжали".

Председатель комитета по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая ранее заявила, что переименование Чебурашки в "Чебубу" по аналогии с Labubu – плохая попытка подстроиться под мировые тренды. По ее словам, Чебурашка уже сложился как персонаж. Важно самим "делать что-то свое, чем будет восхищаться весь мир", подчеркнула Буцкая.