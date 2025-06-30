В ГД назвали "Чебубу" плохой попыткой подстроиться под мировые тренды

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Переименование Чебурашки в "Чебубу" по аналогии с Labubu – плохая попытка подстроиться под мировые тренды. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая.

Ранее "Союзмультфильм" принял решение зарегистрировать товарный знак "Чебубу".

"Это та игрушка, на которой выросли уже поколения детей. То, как его придумывал и автор идеи, и автор рисунка, и автор игрушки – он уже сложился как персонаж", – цитирует ТАСС Буцкую.

По ее словам, необходимо придумывать новые позитивные образы, а не менять устоявшихся персонажей. Важно самим "делать что-то свое, чем будет восхищаться весь мир".

"Нам говорят: не импортозамещение, а импортонезависимость. Вот это должно быть у нас на уровне сознания", – заключила парламентарий.

В свою очередь, представители "Союзмультфильма" в беседе с RT заявили, что решение было принято для защиты Чебурашки в рамках борьбы с контрафактом. Также это сделано, чтобы не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями.

"В этом году "Союзмультфильм" также представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами киностудии", – рассказали в организации.

Ранее экс-солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков запатентовал товарный знак "Бабайка" и рассказал, что планирует снять фильм с таким же названием. По его словам, "Бабайка" станет ответом на тренд с фигурками Labubu. Жуков также намерен начать создавать умные игрушки на основе искусственного интеллекта.

Аналитики фиксируют резкий рост интереса к игрушкам Labubu. Особенно активный рост спроса пришелся на апрель, а пик продаж был зафиксирован 20 мая. За последний месяц россияне потратили на них больше 2 миллионов рублей.