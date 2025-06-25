Певец Сергей Жуков снимет фильм "Бабайки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Бывший солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков запатентовал товарный знак "Бабайка" и планирует снять фильм с таким же названием. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на PR-директора артиста Петро Шекшеева.

По его словам, "Бабайка" станет ответом на тренд с фигурками Labubu. При этом проект будет интерпретацией современного подхода к играм, в которых важно учитывать не только забаву, но и пользу.

После регистрации марки Жуков намерен начать создавать умные игрушки на основе искусственного интеллекта и товары для детей. Речь, в частности, идет о школьных принадлежностях и детском питании.

Как отметил Шекшеев, производство игрушек сыграло важную роль в карьере артиста, поскольку он всегда хотел создать нечто уникальное, что могло бы понравится детям.

Ранее стало известно, что Жуков собирается открыть собственное производство мясных продуктов и деликатесов из курицы, индейки и говядины по технологии су-вид. Производство, рассчитанное на выпуск трех тонн продукции в сутки, планировалось расположить в подмосковном городе Лосино-Петровском.