Певец Жуков обратился в Верховный суд из-за авторских прав на песни "Руки вверх!"

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Бывший солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков подал жалобу в Верховный суд (ВС) России, потребовав отменить действие договора, по которому коллектив передал права на фонограммы песен "Крошка моя", "Вернись", "Лишь о тебе мечтая", "Я тебя украду" и другие продюсеру Андрею Маликову. Об этом сообщается на сайте ВС России.

"В суд поступила кассация на вступившее в силу решение суда по иску Жукова Сергея Евгеньевича и Потехина Алексея Евгеньевича к Маликову Андрею Ивановичу и ООО "Издательство "Джем", – говорится в карточке.

По информации ТАСС, Маликов и издательство "Джем" заключило с Жуковым договор на передачу исключительных прав на фонограммы некоторых песен. Экс-солист "Руки вверх!" считает, что соглашение было составлено с нарушением закона об авторских правах. Он подавал иск в Симоновский суд Москвы с требованием его отмены, но проиграл процесс. Апелляция решение первой инстанции подтвердила, пишет агентство.

В декабре 2024 года Сергей Жуков обратился в Следственный комитет и Верховный суд после того, как гендиректор издательства "Джем" Андрей Черкасов в очередной раз попытался заблокировать фильм о "Руки вверх!".

Как рассказывал певец, 3–5 декабря прошлого года Московский городской суд по требованию "Топ 7" наложил онлайн-кинотеатрам обеспечительные меры защиты исключительных прав на фонограммы песен "Чужие губы", "Дома не сиди", "Крошка моя" и других, которые были использованы в фильме.

Кроме того, Жуков обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО "Издательство "Джем" и ООО "Компания "Топ 7", чтобы запретить им инициировать блокировку фильма "Руки вверх!" на онлайн-платформах.

Представители артиста и ООО "Первое музыкальное издательство", которое привлечено к делу третьим лицом, рассказали, что после выхода фильма ответчики начали обращаться в Роскомнадзор и суды с требованиями о блокировке тизеров к фильму и самого фильма на онлайн-платформах.