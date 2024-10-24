Певец Сергей Жуков требует провести экспертизу своего контракта с лейблом "Джем"

Певец Сергей Жуков борется за права на 13 песен группы "Руки вверх!" с музыкальной компанией "Издательство "Джем". Генеральный директор "Джема" Андрей Черкасов считает себя единственным правообладателем песен. Однако с этим не согласны Жуков и сооснователь группы "Руки вверх!" Алексей Потехин.

"У автора нельзя забрать его песни"

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Музыкант Сергей Жуков пытается вернуть права на собственные хиты из альбома "Сделай громче" уже не первый год. В апреле 2023 года он вместе с сооснователем группы "Руки вверх!" Алексеем Потехиным подал иск к музыкальному лейблу "Джем" и первому директору и продюсеру группы Андрею Маликову, где требовал признать недействительными сделки о передаче прав на фонограммы.

По словам Маликова, после прекращения взаимоотношений с группой осенью 1999 года Жуков и Потехин подписали соглашение о расторжении всех рабочих отношений. Он подчеркнул, что в качестве "компенсации" за проделанную работу по раскрутке группы артисты признали за продюсерским центром Маликова исключительные права на исполнение и все фонограммы песен, совместно созданных в период с 1996 по 1999 год.

Спустя время "Технико-продюсерский центр Андрея Маликова" передал права на фонограммы "Издательству "Джем".

Жуков и его адвокаты настаивают, что пятилетний договор был заключен в 1998 году, соответственно, он истек еще в 2003 году. После этого артист зарегистрировал себя как правообладатель спорных фонограмм.



Сергей Жуков певец Потому что у автора нельзя забрать его песни. Контракт закончился еще в 99-м году, поэтому люди не имеют прав.

Однако продюсеры "Джема" убеждены, что у Жукова нет подтверждающих это документов.

Суд отклонил иск музыканта к лейблу и постановил, что Маликов был инициатором и спонсором спорных песен, созданных в 1998–1999 годах. Жукова, в свою очередь, признали автором и исполнителем. Требование Жукова также было отклонено из-за того, что в течение 20 лет певец был в курсе о сложившихся между сторонами правоотношениях, однако все это время не пытался оспорить права.

Теперь музыкант требует провести экспертизу договора с лейблом.

Принцип или пиар?

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Ситуация между певцом и музыкальной компанией обострилась с выходом в прокат фильма "Руки Вверх". По мнению лейбла, песни, которые были использованы в картине о творческом пути коллектива, принадлежат "Джему", и Жуков незаконно использовал 15 композиций при создании фильма.

Также компания потребовала заблокировать песни на всех интернет-площадках: например, хит "Крошка моя" в оригинальном исполнении больше недоступен на музыкальных платформах в соцсетях.

Генеральный директор "Джема" Андрей Черкасов отметил, что полгода назад к нему обратились за оформлением прав на песни для использования их в данной картине.

"Люди пропали, а в СМИ появилась информация, что юристы Жукова подготовили новые иски "для уравновешивания юридической ситуации перед выходом фильма". Что уравновешивать, когда Жуков неоднократно был уличен судами в нарушении прав, выплачивал денежные компенсации, не раз получал ограничения на выезд за пределы страны ввиду уклонения от исполнения законного акта", – рассказал Черкасов.

Между тем продюсер Леонид Дзюник считает, что судебные тяжбы могут оказаться вопросом пиара.

"Это работает коллектив, команда, один отвечает за одно, другой – за другое, скорее всего, у него финансовые претензии к самому "Джему", а у "Джема" – к Сергею. Я думаю, что это в какой-то степени пиар-ход", – отметил Дзюник.

Отмечается, что, если в этот раз певец выиграет дело, он сможет потребовать от лейбла выплатить ему гонорар за использование треков после расторжения договора.