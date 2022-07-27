В ЛДПР призвали дать Сергею Жукову звание заслуженного артиста РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Член Совета Федерации от Оренбургской области Елена Афанасьева (ЛДПР) призвала Минкультуры присвоить солисту группы "Руки вверх!" Сергею Жукову звание заслуженного артиста России.

Она отметила, что "Руки вверх!" пользуются огромной популярностью у россиян уже 30 лет, продолжая собирать многотысячные стадионы.

"Министр культуры Ольга Любимова должна обратить внимание на любимую народом группу и присвоить звание заслуженного артиста России Сергею Жукову", – написала Афанасьева в своем телеграм-канале.

Ранее власти Эстонии запретили российской группе "Руки вверх!" выступления на территории страны. В свою очередь, солист группы Сергей Жуков выразил сожаление в связи с данным решением.