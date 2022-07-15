Путин присвоил звание народного артиста Григорию Лепсу

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Владимир Путин присвоил звание народного артиста России певцу Григорию Лепсу. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что такое звание певец получил за большие заслуги в развитии эстрадного искусства.

Ранее Владимир Путин присвоил почетное звание народного артиста РФ певице Аните Цой. Кроме того, почетного звания были удостоены руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев и артисты Нина Дворжецкая и Андрей Ильин, представляющие Российский академический молодежный театр и Театр имени Вахтангова соответственно.