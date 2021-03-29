Путин присвоил Аните Цой звание народного артиста

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин присвоил почетное звание народного артиста РФ певице Аните Цой. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большие заслуги в области искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Цой Аните Сергеевне – артистке-вокалистке, члену правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", – говорится в документе.

Кроме того, почетного звания были удостоены руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев и артисты Нина Дворжецкая и Андрей Ильин, представляющие Российский академический молодежный театр и Театр имени Вахтангова соответственно.

Ранее Владимир Путин присвоил воинские и специальные звания в преддверии 23 Февраля. В частности, воинское звание генерал-полковника было присвоено командующему группировкой войск ВС РФ в Сирии Сергею Кузовлеву.

