Скончалась заслуженная артистка РФ Лиана Жвания

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Заслуженная артистка России Лиана Жвания, известная по роли в советском фильме "Двенадцать месяцев", скончалась в возрасте 71 года. Об этом сообщается на сайте петербургского ТЮЗа имени Брянцева, в котором служила артистка.

"25 марта в возрасте 71 года после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Лиана Жвания", – говорится в сообщении.

Дату и место прощания с артисткой объявят позднее.

"Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны", – сказали в ТЮЗе.

Лиана Жвания родилась в 1949 году. С 1972 года служила в ТЮЗе имени Брянцева, исполнив за годы своей работы в театре свыше 50 ролей. В 2012 году актриса была удостоена премии "Золотой софит".