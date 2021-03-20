Умер заслуженный артист России Владимир Кирсанов

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Известный хореограф и педагог, заслуженный артист России Владимир Кирсанов скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Владимир Кирсанов родился 13 августа 1947 года, окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева.

Затем он работал в Москонцерте и Росконцерте, параллельно создал ансамбль степ-компания Владимира Кирсанова.

Артист также был балетмейстером кинофильмов "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Слуга", "Утомленные солнцем" и многочисленных театральных постановок.