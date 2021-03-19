Умер актер из сериала "Ликвидация" Александр Казимиров

Фото: facebook/Юрий Ющенко

Скончался актер Александр Казимиров. Об этом в своем Facebook сообщил его коллега Юрий Ющенко.

Актер ушел из жизни 13 марта в возрасте 76 лет. Причина смерти артиста остается неизвестной.

Казимиров родился в 1944 году в Одессе. В 1966 году он окончил Одесское театрально-художественного училище. Актер работал в Одесском русском драматическом театре имени Иванова.

Артист снялся в более чем 30 фильмах и сериалах. В частности, он исполнял роли в кинолентах "Приключения Электроника", "Ликвидация" и "По следам капитана Гранта".