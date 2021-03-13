Умерла народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова

Фото: facebook.com/kamalteatr

Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова умерла. Об этом сообщается на официальном сайте Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

Актрисе было 83 года. "Сегодня скончалась народная артистка России и Татарстана Ихсанова Нажиба Гимаевна. Коллектив Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной", – уточнялось в сообщении учреждения.

Дата прощания и причина смерти народной артистки сейчас не называются.

Ихсанова Нажиба Гимаевна родилась 25 января 1938 года. В 1961 го­ду закончила Выс­шее те­ат­раль­ное учи­ли­ще имени Михаила Щеп­ки­на в Моск­ве и бы­ла при­ня­та в труп­пу Та­тарс­ко­го ака­де­ми­чес­ко­го те­ат­ра.