Умерла народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова

Фото: facebook.com/kamalteatr
Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова умерла. Об этом сообщается на официальном сайте Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.
Актрисе было 83 года. "Сегодня скончалась народная артистка России и Татарстана Ихсанова Нажиба Гимаевна. Коллектив Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной", – уточнялось в сообщении учреждения.
Дата прощания и причина смерти народной артистки сейчас не называются.
Ихсанова Нажиба Гимаевна родилась 25 января 1938 года. В 1961 году закончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина в Москве и была принята в труппу Татарского академического театра.