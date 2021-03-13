Актер и режиссер Александр Гетман умер в Петербурге

Фото: facebook.com/theatrenaliteinom

Один из создателей театрального фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина, актер и режиссер Александр Гетман умер. Информация о смерти появилась на странице театра "На Литейном" "ВКонтакте".

"12 марта года не стало Александра Владимировича Гетмана – заслуженного деятеля искусств России, актера, режиссера и киносценариста. Человека, который 15 лет возглавлял Театр "На Литейном", – говорится в сообщении. Пресс-служба учреждения отметила, что благодаря Гетману театр смог добиться высот.

"Светлая память достойному человеку, Мастеру и созидателю. О времени и месте прощания будет сообщено позже", – добавили в театре.

Причина смерти Гетмана сейчас не называется. Александр Владимирович Гетман родился в 1939 году, дважды закончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.