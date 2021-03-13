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Культура

11:19

Умер народный артист России Стахан Рахимов

утраты культура

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Умер народный артист России Стахан Рахимов. Ему было 83 года. Об этом сообщил заведующий структурным подразделением концертного зала "Москонцерт Холл" Валерий Корн на своей странице "ВКонтакте".

"Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дует уже в другом измерении", – написал Корн.

Советский и российский эстрадный певец Стахан Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Андижане. Впервые он вышел на сцену уже в пять лет. В то время его мама была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы.

В 1960 году он попал в финал конкурса вузовской самодеятельности, который проходил в Колонном зале Дома Союзов. Там он встретил свою будущую жену и партнера по сцене Аллу Иошпе.

В конце 1980-х годов супруги начали устраивать концерты в маленьких районных центрах, а потом и на главных сценах страны.

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