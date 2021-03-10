Умер народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий умер в возрасте 95 лет. Об этом в Facebook сообщила его дочь актриса Ирина Конопацкая.

"Мой папа, Конопацкий Иосиф Николаевич, поздравив нас с дочкой с наступающим женским днем 7 марта, 8 взял… и ушел…", – написала она.

Конопацкий работал Городском театре в Котласе, Рижском театре, Тбилисском драматическом театре имени Александра Грибоедова и в Иркутском драматическом театре.

Он исполнял роли в спектаклях "Дело", "Хождение по мукам", "Совесть", "Хочу верить", "Забыть Герострата", "Не беспокойся, мама", "Убийство Гонзаго и других постановках.

Кинозрителям актер запомнился благодаря ролям в фильмах "713-й просит посадку", "Иду на грозу", "Начальник Чукотки", "День солца и дождя", "Рожденная революцией" и других.