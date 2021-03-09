Скончалась народная артистка РФ Татьяна Иванова

Фото: yarregion.ru
В Ярославле скончалась актриса театра драмы имени Федора Волкова, народная артистка России Татьяна Иванова.
Как сообщили в департаменте культуры Ярославской области, она умерла 7 марта в возрасте 73 лет.
Причина смерти артистки на данный момент не называется. Прощание с Ивановой состоится 10 марта.
Отмечается, что до последних дней актриса активно работала в театре, а в феврале состоялся ее бенефис, посвященный 50-летию сценической деятельности.
"Она была одной из самых интересных и сильных актрис Волковского театра, которому она посвятила всю свою творческую жизнь", – говорится в сообщении.
Татьяна Иванова сыграла более 100 ролей в разных спектаклях. Она родилась 5 сентября 1947 года в Рыбинске. В 1971 году окончила Ярославское театральное училище.
В частности, артистка играла роли Анисьи ("Власть тьмы"), Раисы Павловны Гурмыжской ("Лес"), миссис Уайр ("Вье Карре"), Анны ("Последний срок") и многие другие.
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