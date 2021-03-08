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Общество

12:00

Умер дрессировщик Борис Бирюков

утраты общество

Фото: ТАСС/Лисицын Виктор

Народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Росгосцирка.

"Сегодня на 85-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет – Борис (Бериян) Бирюков", – говорится в сообщении на странице Росгосцирк в Facebook.

Руководство и коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким артиста в связи с его смертью.

Борис Бирюков родился в 1936 году в цирковой семье, чьи творческие корни уходят в XVIII век к цирковой династии Танти. В 1996 году стал директором и художественным руководителем Воронежского государственного цирка имени Дурова. Был удостоен ордена За службу Отечеству IV степени и Почета.

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