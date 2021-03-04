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Общество

14:52

Экс-солист группы Brutto Сергей Королев умер от рака

общество утраты

Фото: instagram.com/karaliousiarhei

4 марта от онкологии скончался бывший солист панк-рок-группы Brutto Сергей "Бразил" Королев, сообщает "Экспресс газета".

"Сегодня ушел наш брат – Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты сражался до конца", – говорится в сообщении на официальной странице группы.

Певец ушел из жизни в возрасте 35 лет. Последние два года Королев боролся с глиобластомой правого полушария головного мозга четвертой степени. В 2019 году он перенес сложную операцию.

До 2014 года Сергей не имел отношения к музыкальной сфере. Долгое время он работал в различных банковских структурах в качестве финансиста. Также он увлекался футболом и тайским боксом.

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