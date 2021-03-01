Экс-солистку Little Big нашли мертвой в квартире в Петербурге – СМИ

Фото: instagram.com/annakast

Тело бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Тело 39-летней Анны Кастельянос было найдено в квартире дома на Рыбацком проспекте", – уточнил источник.

Он пояснил, что у Кастельянос была третья группа инвалидности и, по предварительным данным, ее смерть не является насильственной. В настоящее время обстоятельства смерти женщины уточняются.

Little Big является российской группой, которая была образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Коллектив был выдвинут от России на песенный конкурс "Евровидение-2020", однако мероприятие отменили в связи с пандемией коронавируса.