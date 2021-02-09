Умерла солистка The Supremes Мэри Уилсон

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Солистка и соосновательница легендарной американской женской ритм-н-блюзовой группы The Supremes Мэри Уилсон умерла на 77-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

Певица скончалась в своем доме в Лас-Вегасе, о причинах смерти не сообщается.

Мэри Уилсон родилась в 1944 году. В возрасте 15 лет вместе с Дайаной Росс и Флоренс Баллард основала группу The Supremes, единственной неизменной участницей которой оставалась вплоть до ее распада в 1977 году.

"После беспрецедентной цепочки топовых хитов, телевизионных и клубных концертов они открыли двери для самих себя, других артистов Motown и многих других", – высказался о смерти певицы Берри Горди – основатель лейбла Motown.

Синглы The Supremes 12 раз возглавляли чарт Billboard Hot 100 в период с 1964 по 1969 год. Группа до сих пор является самым успешным вокальным ансамблем США.