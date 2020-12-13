Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Умер музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов. Ему было 64 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-атташе коллектива Нонну Абрамову.

"К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию", – сказала Абрамова.

Андрей Сапунов родился 20 октября 1956 года в Волгоградской области. В 1978–1979 годах он был вокалистом группы Стаса Намина, а после поступил в Гнесинское училище. После его окончания он был принят в группу "Воскресение".

После распада группы в 1982 году Сапунов поступил в музыкальное училище, по окончанию которого более 10 лет посвятил себя различным группам. В 1990-х годах музыканты снова воссоединились. В 2016 году Сапунов покинул коллектив.

