Фото: Zuma\TASS/Marc Morrison

Умер легендарный американский кантри-музыкант Чарли Прайд. Певец ушел из жизни в возрасте 86 лет.

"С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Чарли Прайд скончался сегодня утром, в субботу, 12 декабря 2020 года, в Далласе, штат Техас", – говорится в Facebook музыканта.

Уточняется, что причиной смерти музыканта стала коронавирусная инфекция. С симптомами заболевания Прайд был госпитализирован в конце ноября.

"Несмотря на невероятные усилия, навыки и заботу последних недель его команды врачей, он не смог победить вирус", – сообщает пресс-служба.

Прайд родился в 1934 году в городе Следж, штат Миссисипи, в бедной семье. Он стал первым афроамериканцем, добившимся серьезного успеха в жанре кантри. В частности, он первым среди афроамериканцев вошел в Зал славы кантри.

Прайд стал обладателем трех премий Грэмми. Его самые известные композиции - Kiss an Angel Good Mornin и Is Anybody Goin to San Antone.