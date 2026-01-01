МВД РФ: мошенники выманивают деньги под предлогом возврата оплаты за билеты для свидания

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Мошенники выманивают деньги под предлогом возврата оплаты за билеты, купленные для свидания, предупредили в МВД РФ.

Злоумышленники ищут потенциальных жертв на сайтах знакомств, после чего от лица девушки предлагают перевести общение в мессенджер. В процессе общения они предлагают пойти на какое-нибудь мероприятие, а затем скидывают ссылку, где можно купить билеты.

Молодой человек, не ожидающий подвоха, покупает билеты, однако "девушка" говорит, что не сможет пойти. При этом она рассказывает, что билеты можно вернуть по той же ссылке.

В результате в техподдержке сайта жертве сообщают, что для оформления возврата нужно ввести эквивалентную сумму по указанным ему реквизитам, и деньги вернутся. Однако после перевода сообщается, что операцию нужно повторить.

Подобные "неудачные банковские операции" продолжаются до тех пор, пока жертва не понимает, что общалась с мошенниками.

Ранее в МВД также предупреждали, что мошенники начали обманывать россиян с помощью новогодних открыток, содержащих вирусы. Аферисты пользуются нестабильной связью, применяя взломанные аккаунты и ИИ-подмену голоса для просьбы о "помощи".

Кроме того, россиян призвали быть бдительными при покупке подарков. Мошенники часто используют уловки, обещая большие скидки на товары.

