В МВД заявили об опасности цифровых новогодних открыток от незнакомцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мошенники начали обманывать россиян с помощью новогодних открыток, содержащих вирусы. Об этом говорится в материалах, подготовленных УБК МВД России совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным.

"Открытки, видео, архивы с названием "С Новым годом!". Формат не важен – работает эффект неожиданности. Один клик, и вместо Деда Мороза на устройстве появляется троян или майнер", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, мошенники пользуются нестабильной связью, применяя взломанные аккаунты и ИИ-подмену голоса для просьбы о "помощи".

Также россиян призвали быть внимательными при покупке подарков. Аферисты часто используют уловки, обещая большие скидки на товары. Кроме того, в праздники многие в момент переноса данных на новые смартфоны и ноутбуки отключают двухфакторную защиту "на время" или вводят пароли на сомнительных сервисах.

"Отдельный риск – продажа старых устройств без выхода из аккаунтов и полного сброса данных", – добавили в МВД.

Ранее россиян предупредили, что с наступлением сезона праздничных поездок мошенники стали создавать фиктивные сайты турагентств и арендодателей. Злоумышленники предлагают фейковую аренду загородных домов, коттеджей или горнолыжные туры. Для этого они копируют дизайн реальных компаний, наполняя ресурсы заманчивыми условиями по низкой цене.