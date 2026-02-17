Прокуратура проверит безопасность детей в интернете после стрельбы в Анапе

Фото: РИА Новости/Стрингер

Прокуратура Краснодарского края инициировала проверку мер информационной безопасности подростков после стрельбы в техникуме в Анапе. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполняющий обязанности прокурора края Александр Трухин.

"Перед прокурорами поставлен вопрос о защите детей от запрещенного контента. Мы фиксируем недоработки как со стороны образовательных учреждений, так и со стороны родителей. Сегодня есть факты, когда подростки подражают преступникам, совершавшим аналогичные деяния", – подчеркнул и. о. прокурора региона.

Также Трухин сообщил, что, по предварительным данным, обвиняемый не имел личного мотива для агрессии. Его действия могли быть формой самоутверждения, навязанной противоправным контентом из интернета.

Следствием было установлено, что на фоне сложной ситуации в семье молодой человек начал проявлять интерес к деструктивным темам.

Стрельба в холле частного индустриального техникума в Анапе произошла днем 11 февраля. В результате происшествия погиб охранник учебного заведения, еще два человека получили ранения средней степени тяжести. Нападавший был оперативно задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

12 февраля сотрудники полиции задержали соучастника нападения. Им оказался одногруппник стрелявшего, который подстрекал его к совершению преступлений. Напавший на техникум студент и соучастник арестованы до 11 апреля.