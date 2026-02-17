Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 05:30

Происшествия

Прокуратура проверит безопасность детей в интернете после стрельбы в Анапе

Фото: РИА Новости/Стрингер

Прокуратура Краснодарского края инициировала проверку мер информационной безопасности подростков после стрельбы в техникуме в Анапе. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполняющий обязанности прокурора края Александр Трухин.

"Перед прокурорами поставлен вопрос о защите детей от запрещенного контента. Мы фиксируем недоработки как со стороны образовательных учреждений, так и со стороны родителей. Сегодня есть факты, когда подростки подражают преступникам, совершавшим аналогичные деяния", – подчеркнул и. о. прокурора региона.

Также Трухин сообщил, что, по предварительным данным, обвиняемый не имел личного мотива для агрессии. Его действия могли быть формой самоутверждения, навязанной противоправным контентом из интернета.

Следствием было установлено, что на фоне сложной ситуации в семье молодой человек начал проявлять интерес к деструктивным темам.

Стрельба в холле частного индустриального техникума в Анапе произошла днем 11 февраля. В результате происшествия погиб охранник учебного заведения, еще два человека получили ранения средней степени тяжести. Нападавший был оперативно задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

12 февраля сотрудники полиции задержали соучастника нападения. Им оказался одногруппник стрелявшего, который подстрекал его к совершению преступлений. Напавший на техникум студент и соучастник арестованы до 11 апреля.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика