Охранник погиб в результате стрельбы в учебном заведении Анапы

Фото: телеграм-канал SHOT

В результате стрельбы в учебном заведении Анапы погиб охранник, который принял на себя первый удар. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

По его словам, мужчина среагировал оперативно – вызвал правоохранителей и не дал напавшему пройти дальше в техникум. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Предварительно, еще два человека получили ранения средней тяжести, добавил Кондратьев. Точное число пострадавших уточняется. На месте работают бригады скорой помощи, все медучреждения Анапы готовы к приему пострадавших. При необходимости предусмотрена транспортировка в краевые клиники.

"Это чудовищное преступление, благодарен силовым структурам, сотрудникам Росгвардии, которые среагировали оперативно и не допустили больших жертв", – написал Кондратьев.

Прокуратура края организовала проверку по факту случившегося. В настоящее время на месте происшествия находится Анапский межрайонный прокурор, который координирует работу спецслужб, рассказали в ведомстве.

Стрельба произошла днем 11 февраля в холле одного из техникумов Анапы. По данным МВД России по региону, студент этого учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия.

В настоящее время злоумышленник задержан. На месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.

СМИ писали, что задержанным оказался молодой человек 2008 года рождения. Во время нападения он имел при себе разгрузку с патронами.