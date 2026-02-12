Форма поиска по сайту

12 февраля, 12:59

Общество

Россияне могут лишиться Apple ID из-за совпадения имен в санкционных списках

Фото: depositphotos/bloodua

Тысячи россиян могут лишиться своих Apple ID из-за совпадения имен с теми, кто попал в санкционные списки США и Евросоюза. На это пожаловались сами пользователи.

Владельцы iPhone указали, что в настройках профиля нужно подтвердить свою личность и прислать фото паспорта. В ином случае телефон не дает ничего купить в App Store. При этом у граждан закрыт доступ к играм в Game Center, а многие не могут зайти в облачную галерею iCloud.

Виной всему могла стать автоматическая проверка аккаунтов по базам подсанкционных лиц, из-за чего под угрозой блокировки оказались все тезки лиц, попавших в ограничительные перечни.

Некоторые владельцы телефонов с заблокированным профилем уже пытаются отвязать смартфон от старого Apple ID, чтобы создать новый профиль.

Ранее в МВД РФ рассказывали, что мошенники продолжают использовать схемы обмана с блокировкой устройств компании Apple через получение неправомерного доступа к iCloud.

Получая доступ к чужому гаджету, аферисты применяют функции "Найти iPhone" и "Активационная блокировка". После этого они могут просить деньги у жертвы и даже угрожать безвозвратной блокировкой или удалением всех данных с устройства.

