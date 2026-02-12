Замедление Telegram вызвало проблемы у мобильных разработчиков

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Замедление мессенджера Telegram в России вызвало проблемы у мобильных разработчиков, так как они не могут тестировать свои приложения и оповещать об обновлениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

До 2022 года отечественные мобильные разработчики чаще всего использовали Firebase App Distribution от Google и App Center от Microsoft, а разработка корпоративных приложений для операционной системы iOS шла в Apple Developer Enterprise Program (ADEP).

Однако доступ к ADEP был закрыт самой Apple еще в прошлом году, а сервис от Google оказался заблокирован Роскомнадзором еще раньше, указал один их представителей сферы Владислав Лаптев.

"Также сама Google ввела ограничения по оплате для россиян и начала удалять аккаунты российских пользователей, которые попали под санкции", – добавил эксперт.

Кроме того, в 2025 году Microsoft закрыла App Center и посоветовала пользователям перейти на продукты Microsoft Azure. Однако этими решениями россияне тоже не могут пользоваться из-за закрытого со стороны Microsoft доступа.

По данным участников рынка, Telegram превратился в критическую инфраструктуру для мобильной разработки. С его помощью разработчики доставляют тестовые сборки приложений, которые еще не вышли в App Store и Google Play, но нуждаются в проверке тестировщиками.

"В мобильной разработке Telegram часто выступает как оперативный "транспорт" для команды: тематические чаты по проектам и релизам, уведомления <...>, боты для сбора фидбэка от тестировщиков, а также автоматические сообщения о статусах публикации в сторах", – указал разработчик Александр Тузовский.

Преимуществом платформы стало то, что она распространена, имеет низкий порог входа, удобный API и условно бесплатна, добавил еще один специалист в области создания мобильных приложений Сергей Иванов. По его словам, замедление в первую очередь ударило по оперативности уведомлений и скорости обмена файлами.

"Сейчас разработчики рискуют потерять инфраструктурный канал во второй раз за 4 года. Особенно остро это ощутили крупные финансовые организации, где требования к контролю качества и безопасности приложений значительно выше", – резюмировал представитель Fork-Tech.

В частности, у обычного банка, входящего в "топ-30", есть десятки мобильных приложений, включая клиентский банк, брокер, страховые сервисы, внутренние инструменты для сотрудников. Каждое из приложений проходит тестирование с участием сотен людей. При этом требования регуляторов не позволяют раздавать тестовые сборки через неконтролируемые каналы.

Замедление мессенджера вызвало проблемы в том числе у тех команд, чьи процессы сборки приложений уже настроены на Telegram, либо у тех, у кого в мессенджере есть вспомогательные боты, добавил вице-специалист по операционной деятельности и информационным технологиям Сергей Путятинский.

В качестве альтернативы он предложил использовать внутренние системы, мессенджеры и боты, которые построены либо на основе российских решений, либо основаны на открытом исходном коде. При этом в ВТБ заявили, что успешно прошли импортозамещение и построили свою инфраструктуру на отечественных продуктах. Кроме того, для внутренних коммуникаций у финансовой организации есть свой корпоративный мессенджер.

Тем не менее проблемы разработчиков не ограничиваются тестированием, заявила директор по продуктам одной из студий разработки Анфиса Кондрашова. По ее словам, замедление мессенджера стало ударом по экономике приложений, так как это удорожает регистрацию пользователей.

Она объяснила, что отправить код для подтверждения через Telegram стоит 5 рублей, а СМС – свыше 40 рублей. Таким образом, для 20 тысяч активных пользователей мессенджера отправка кодов обойдется в 100 тысяч рублей, а через СМС – 800 тысяч рублей.

"Telegram – самый популярный способ, этот мессенджер есть у большинства пользователей нашей целевой аудитории 18–45 лет. По охвату он практически равен СМС", – отметила Кондрашова.

Ранее Роскомнадзор (РКН) сообщил, что продолжит ограничивать работу Telegram в России. Уточнялось, что функционирование соцсетей и интернет-сервисов возможно в случае размещения серверов на территории страны и обеспечения защиты персональных данных, а также защиты граждан от мошенничества и создания условий для пресечения экстремизма и терроризма.

При этом основатель Telegram Павел Дуров указывал, что РФ ограничивает мессенджер, чтобы заставить граждан перейти на "контролируемое государством приложение". Он напомнил, что Иран 8 лет назад пытался применять такую стратегию, но потерпел неудачу.

