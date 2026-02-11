Эксперт Снегуров: готовые поделки с маркетплейсов помешают когнитивному развитию детей

На российских маркетплейсах начали продавать готовые поделки в детские сады и школы, а также наборы для их изготовления. Расскажем, действительно ли такие товары выручают родителей и могут ли они повлечь за собой какие-либо последствия в развитии детей, в материале Москвы 24.

Мастхэв для родителей

На российских маркетплейсах набирают популярность наборы для изготовления детских поделок. По задумке, вместо того, чтобы самостоятельно искать шишки и листья либо вырезать сложные формы из картона, можно быстро собрать в школу "конструктор". Для этого в наборах уже есть все необходимые предметы и инструкция.

В продаже можно найти как праздничные (к Масленице, 23 февраля и 8 Марта), так и сезонные – весенние, летние и так далее. Цены в среднем варьируются от 400 до 600 рублей.

Некоторые родители уже успели назвать наборы мастхэвом и "палочкой-выручалочкой".

"Классный набор, сделали красоту за 15 минут, не торопясь"; "Замечательный блинчик получился, брала на поделку в детский сад"; "Это просто что-то, никакой головной боли", – поделились комментаторы.



комментарий пользователя Раньше все эти шишки под деревьями собирали, а теперь тебе их с доставкой домой привезут. Технологии осознанного родительства.

Однако, по мнению заслуженного учителя Российской Федерации, кандидата психологических наук, историка Александра Снегурова, использование таких наборов или покупка готовых поделок ведет к снижению самостоятельности, изобретательности и практических навыков у детей.

"Это часть общей тенденции – гедонизма детства, когда происходит минимизация усилий, требующих размышлений и инициативы. Цифровая среда, включая использование искусственного интеллекта для получения готовых решений, усиливает эту проблему", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.

По его словам, в результате у детей формируется устойчивое убеждение, что любую задачу – будь то творческая поделка или задание на олимпиаде – можно просто купить либо найти готовый ответ, не прилагая усилий, отметил Снегуров.

В свою очередь, самостоятельное выполнение работы – это безусловная ценность, подчеркнул он.



Александр Снегуров заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, историк Это необходимо, прежде всего, для ментального развития, которое формируется не только через внутренние размышления, но и через конкретные действия руками: тактильный контакт, строительство, складывание, комбинирование материалов. Это давно известный факт: процесс письма, рисования кистью или сборки модели напрямую способствует когнитивному развитию.

Специалист подчеркнул, что самостоятельная деятельность также формирует практическую компетентность и навыки владения инструментами. Она развивает понимание образов и пространства, что крайне важно, например, для понимания геометрии.

"Наконец, это мощный инструмент для эмоционально-волевых качеств. Сталкиваясь с неудачей и преодолевая ее, ребенок тренирует настойчивость и терпение. Современная же среда часто культивирует безволие: при первой же трудности многие дети не идут на второй "штурм" задачи, а сразу ищут готовый ответ", – пояснил специалист.

Эта привычка искать легкие пути и избегать усилий представляет серьезную угрозу для формирования сильной, самостоятельной и творческой личности, заключил Снегуров.

А реальное ли благо?

Фото: Москва 24/Ярослав Кириллов

Педагог начальных классов Галина Ушанева отметила, что покупка готовых поделок на маркетплейсе – это удобное решение, прежде всего, для родителей, ведь именно они помогают детям мастерить после работы.

"Мотивы такой помощи разные. Некоторые решают сделать задание за ребенка из-за собственного перфекционизма, другие берутся за дело из желания помочь, а некоторые не в силах отказать в просьбе дочери или сына", – подчеркнула она.

При этом педагог также согласилась, что если задание предназначено только для ребенка, важно дать возможность сделать все своими руками, а не покупать готовые наборы или перекладывать задачу на себя.





педагог начальных классов Галина Ушанева Более того, иногда правильнее получить низкую оценку за не сделанную вовремя работу, а потом исправить ее вместе с ребенком.

Эксперт пояснила, что такой подход учит ответственности: если не успел, нужно принять последствия, а не искать обходной путь.

В свою очередь, семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова добавила, что покупка поделок оправдана, когда речь идет о заданиях в детский сад для детей от 2 до 5 лет.

"В этот период ребенок часто теряет интерес к длительным и кропотливым процессам, так как они требуют много времени и усидчивости, которой у малыша может не быть. В таком случае можно купить набор и показать сыну или дочери, как в итоге выглядит работа, из чего она состоит, что и как крепится, какие используются материалы, их текстуры и формы", – отметила эксперт.

При этом Стригунова подчеркнула, что необходимо дать детям возможность внести небольшой, но важный вклад – например, приклеить одну маленькую деталь или шишку. В итоге в воображении ребенка сохранится именно этот момент, день, когда он сам сделал красивую поделку, пояснила психолог.



Радмила Стригунова детский психолог, писатель Такой подход не является заменой самостоятельному творчеству, но может стать "умным мостом" к нему, постепенно вовлекая ребенка в процесс.

Вместе с тем эксперт пояснила, что для родителей, воспитывающих младшеклассников, покупка готового набора может помочь избежать конфликтных и спорных моментов.

"Ситуация, когда ребенок категорически отказывается заниматься ручным трудом, заявляя: "Это не мое", – знакома многим семьям. В этом случае готовая поделка выступает как разумный компромисс. Она позволяет родителю пойти на уступку, избежать принуждения и ссор и при этом выполнить требование школы", – уточнила она.

Это особенно актуально, если интересы и способности детей лежат в других областях, например в математике, литературе или спорте, заключила Стригунова.