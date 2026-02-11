Форма поиска по сайту

11 февраля, 13:09

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Снегуров: готовые поделки с маркетплейсов помешают когнитивному развитию детей

"Гедонизм детства": чем опасны готовые поделки с маркетплейсов

На российских маркетплейсах начали продавать готовые поделки в детские сады и школы, а также наборы для их изготовления. Расскажем, действительно ли такие товары выручают родителей и могут ли они повлечь за собой какие-либо последствия в развитии детей, в материале Москвы 24.

Мастхэв для родителей

Фото: wildberries.ru

На российских маркетплейсах набирают популярность наборы для изготовления детских поделок. По задумке, вместо того, чтобы самостоятельно искать шишки и листья либо вырезать сложные формы из картона, можно быстро собрать в школу "конструктор". Для этого в наборах уже есть все необходимые предметы и инструкция.

В продаже можно найти как праздничные (к Масленице, 23 февраля и 8 Марта), так и сезонные – весенние, летние и так далее. Цены в среднем варьируются от 400 до 600 рублей.

Некоторые родители уже успели назвать наборы мастхэвом и "палочкой-выручалочкой".

"Классный набор, сделали красоту за 15 минут, не торопясь"; "Замечательный блинчик получился, брала на поделку в детский сад"; "Это просто что-то, никакой головной боли", – поделились комментаторы.

Раньше все эти шишки под деревьями собирали, а теперь тебе их с доставкой домой привезут. Технологии осознанного родительства.
комментарий пользователя

Однако, по мнению заслуженного учителя Российской Федерации, кандидата психологических наук, историка Александра Снегурова, использование таких наборов или покупка готовых поделок ведет к снижению самостоятельности, изобретательности и практических навыков у детей.

"Это часть общей тенденции – гедонизма детства, когда происходит минимизация усилий, требующих размышлений и инициативы. Цифровая среда, включая использование искусственного интеллекта для получения готовых решений, усиливает эту проблему", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.

По его словам, в результате у детей формируется устойчивое убеждение, что любую задачу – будь то творческая поделка или задание на олимпиаде – можно просто купить либо найти готовый ответ, не прилагая усилий, отметил Снегуров.

В свою очередь, самостоятельное выполнение работы – это безусловная ценность, подчеркнул он.

Это необходимо, прежде всего, для ментального развития, которое формируется не только через внутренние размышления, но и через конкретные действия руками: тактильный контакт, строительство, складывание, комбинирование материалов. Это давно известный факт: процесс письма, рисования кистью или сборки модели напрямую способствует когнитивному развитию.
Александр Снегуров
заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, историк

Специалист подчеркнул, что самостоятельная деятельность также формирует практическую компетентность и навыки владения инструментами. Она развивает понимание образов и пространства, что крайне важно, например, для понимания геометрии.

"Наконец, это мощный инструмент для эмоционально-волевых качеств. Сталкиваясь с неудачей и преодолевая ее, ребенок тренирует настойчивость и терпение. Современная же среда часто культивирует безволие: при первой же трудности многие дети не идут на второй "штурм" задачи, а сразу ищут готовый ответ", – пояснил специалист.

Эта привычка искать легкие пути и избегать усилий представляет серьезную угрозу для формирования сильной, самостоятельной и творческой личности, заключил Снегуров.

А реальное ли благо?

Фото: Москва 24/Ярослав Кириллов

Педагог начальных классов Галина Ушанева отметила, что покупка готовых поделок на маркетплейсе – это удобное решение, прежде всего, для родителей, ведь именно они помогают детям мастерить после работы.

"Мотивы такой помощи разные. Некоторые решают сделать задание за ребенка из-за собственного перфекционизма, другие берутся за дело из желания помочь, а некоторые не в силах отказать в просьбе дочери или сына", – подчеркнула она.

При этом педагог также согласилась, что если задание предназначено только для ребенка, важно дать возможность сделать все своими руками, а не покупать готовые наборы или перекладывать задачу на себя.

Более того, иногда правильнее получить низкую оценку за не сделанную вовремя работу, а потом исправить ее вместе с ребенком.
педагог начальных классов
Галина Ушанева

Эксперт пояснила, что такой подход учит ответственности: если не успел, нужно принять последствия, а не искать обходной путь.

В свою очередь, семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова добавила, что покупка поделок оправдана, когда речь идет о заданиях в детский сад для детей от 2 до 5 лет.

"В этот период ребенок часто теряет интерес к длительным и кропотливым процессам, так как они требуют много времени и усидчивости, которой у малыша может не быть. В таком случае можно купить набор и показать сыну или дочери, как в итоге выглядит работа, из чего она состоит, что и как крепится, какие используются материалы, их текстуры и формы", – отметила эксперт.

При этом Стригунова подчеркнула, что необходимо дать детям возможность внести небольшой, но важный вклад – например, приклеить одну маленькую деталь или шишку. В итоге в воображении ребенка сохранится именно этот момент, день, когда он сам сделал красивую поделку, пояснила психолог.

Такой подход не является заменой самостоятельному творчеству, но может стать "умным мостом" к нему, постепенно вовлекая ребенка в процесс.
Радмила Стригунова
детский психолог, писатель

Вместе с тем эксперт пояснила, что для родителей, воспитывающих младшеклассников, покупка готового набора может помочь избежать конфликтных и спорных моментов.

"Ситуация, когда ребенок категорически отказывается заниматься ручным трудом, заявляя: "Это не мое", – знакома многим семьям. В этом случае готовая поделка выступает как разумный компромисс. Она позволяет родителю пойти на уступку, избежать принуждения и ссор и при этом выполнить требование школы", – уточнила она.

Это особенно актуально, если интересы и способности детей лежат в других областях, например в математике, литературе или спорте, заключила Стригунова.

