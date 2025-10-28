Психолог Резенова: бабушки и дедушки не должны быть привязаны к внукам

28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. При этом каждый пятый житель страны заявил, что против участия старшего поколения в воспитании внуков, рассказали аналитики. С чем это связано и как выстраивать общение пожилых с маленькими детьми, разбиралась Москва 24.

Необходимая поддержка?

Большинство россиян считают важным участие бабушек и дедушек в воспитании внуков. Об этом сообщил сервис Super Job со ссылкой на исследование, в котором приняли участие 1 600 респондентов старше 18 лет.

Согласно данным, 30% респондентов однозначно выступили за то, чтобы привлекать старшее поколение к воспитанию младшего. Еще 50% отметили, что скорее согласны с этим, чем против. В то же время каждый пятый опрошенный назвал это плохой идеей: из них 4% категорически против, а 16% сказали, что делать этого скорее не нужно.

Кроме того, 57% россиян назвали роль старшего поколения в воспитании детей скорее "ненавязчивой помощью", а 42% воспринимают это как крайне необходимую поддержку. При этом именно мужчины в большинстве случаев отметили, что роль бабушек в воспитании детей весома. Женщины же чаще осторожно одобряют помощь с их стороны и больше выступают за то, чтобы она была дозированной.

Результаты опроса также показали, что уверенность в необходимости и важности участия бабушек в воспитании внуков чаще высказывали россияне более старшего возраста. И это можно объяснить тем, что многие из них сами уже нянчат внуков, отметили аналитики. Кроме этого, большую лояльность к привлечению бабушек к присмотру за детьми показывали респонденты с высшим образованием.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вписывать внуков в паспорта дедушек и бабушек при наличии разрешения от двух родителей.

По его мнению, в этом случае бабушкам и дедушкам будет проще решать с внуками различные вопросы. Тем более учитывая, что именно старшее поколение часто воспитывает детей, "поскольку родители не всегда с этим справляются".

Однако идею раскритиковала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, подчеркнув, что доверенностей для расширения прав бабушек и дедушек достаточно. Главными же опекунами детей, по ее словам, должны оставаться родители.

Эмоционально поддерживающий фон

С точки зрения психологии бабушки и дедушки очень нужны, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 клинический психолог Станислав Самбурский. Он отметил, что межпоколенческая помощь – важный "социальный клей", необходимый для эмоционального благополучия как детей, так и самих пожилых.

По словам эксперта, для человека 60+ ведущим мотивом в жизни становится забота о других и передача накопленного жизненного опыта.



Станислав Самбурский клинический психолог Часто уже нет желания делать карьеру, зарабатывать деньги, достигать всего. Внуки на этом фоне становятся любимыми детьми, для них это благо, потому что у бабушки с дедушкой всегда есть время и терпение, чего часто так не хватает родителям.

При этом у последних в этой ситуации нередко возникает ревность. Они видят, как их родители водят детей на занятия, забирают из школы, ходят с ними в кафе. И параллельно с этим вспоминают, как сами в детстве не видели маму, потому что она была вечно занята, а папа, например, вообще все время был эмоционально недоступен, пояснил Самбурский.

"Для взрослых эта ситуация бывает очень болезненной, внутри они спрашивают, почему ты не была вот такой заботливой мамой для меня, со мной все было на бегу! И на этой почве возникает конфликт поколений, который, как правило, маскируется под борьбу за границы: родители начинают защищать свою автономию родительства", – подчеркнул психолог.

Особенно болезненно, по его мнению, родители реагируют, когда бабушка с дедушкой начинают устанавливать свои правила в воспитании детей. Возникает протест: это мои дети, и я сам знаю, как все делать.

Баланс в этой ситуации возможен, считает эксперт: к примеру, если бабушки с дедушками будут не воспитывать внуков, а, если у них есть такое желание, именно участвовать в их жизни, создавая эмоционально поддерживающий фон.

В свою очередь, семейный психолог Надежда Резенова также отметила, что в вопросе пользы общения внуков с бабушками и дедушками не все так однозначно.

По ее мнению, если представители старшего поколения адекватные, добрые, то ребенку, конечно, важно с ними общаться – они многому смогут научить, отметила эксперт.

"Но бывают бабушки и дедушки озлобленные, жесткие, постоянно всем недовольные. Тогда есть риск, что при частом общении с ними ребенок может перенять их жизненные реакции, принять такое поведение как правильное", – предупредила психолог.



Надежда Резенова семейный психолог После посещения бабушки с дедушкой ребенок может возвращаться неуправляемым, вести себя непривычным образом. В этом случае стоит либо пытаться договориться с родителями, что они будут соблюдать определенные правила при общении с внуками, либо сильно сокращать время встреч.

Кроме того, надо учитывать, что бабушки и дедушки не должны быть привязаны к внукам, напомнила Резенова. Безусловно, для них важно общение с детьми, проявление заботы, но у них должно быть достаточно времени и для собственной жизни.

Эксперт добавила, что полезно, когда у старшего поколения есть хобби, будь это хор, танцы, вязание или скандинавская ходьба. Плюс важно общаться со сверстниками в клубах по интересам. То есть смысл жизни бабушек и дедушек не должен упираться только в заботу о внуках, подчеркнула психолог.