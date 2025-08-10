В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек

Фото: 123RF/enterfobay

У бабушек и дедушек должна быть возможность с разрешения родителей вписывать внуков в свои паспорта. Такую идею высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Мы в свое время выдвинули инициативу, чтобы штамп в паспорте мог быть поставлен даже бабушкам и дедушкам при наличии заявления от двух родителей. Считаю, что к этому надо вернуться", – цитирует его ТАСС.

Как объяснил член ОП, благодаря этому бабушки и дедушки смогут проще заселяться с внуками и решать другие вопросы. Особую важность Рыбальченко подчеркнул для многодетных семей, которым в воспитании помогает старшее поколение.

"По сути, во многих случаях они воспитывают детей, поскольку родители не всегда с этим справляются", – добавил он.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила начислять повышенные пенсионные баллы людям, которые занимаются воспитанием внуков и внучек. По словам парламентария, многие дедушки и бабушки берут на себя роль полноценных родителей для детей. Они заботятся о малышах после рождения, оказывают финансовую и моральную поддержку. Она напомнила, что матерям, которые воспитали пятерых детей, дают право на досрочную пенсию, но ее не предлагают бабушкам.

