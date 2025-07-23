Путин утвердил 50% скидку на оформление дарения недвижимости для родственников

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Владимир Путин подписал закон о 50% скидке на госпошлину при нотариальном оформлении дарения недвижимости между родственниками. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальный портале правовой информации, где опубликован документ.

Согласно ему, скидку могут получить супруги, родители, дети, в том числе и усыновленные, внуки, бабушки, дедушки, братья и сестры. Средняя стоимость услуг нотариуса составляет 25–30 тысяч рублей, из-за чего семьи испытывают финансовые трудности, отмечается в пояснительной записке.

"В налоговом законодательстве уже есть примеры особого статуса близких родственников", – говорится в документе.

С января этого года нотариальное удостоверение подобных договоров является обязательным для россиян. Дополнительно принятый закон освобождает родителей детей-инвалидов от госпошлины при подаче заявлений в суды о лишении дееспособности.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Ранее юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский напомнил об изменении порядка выдачи нотариусами свидетельств о праве на наследство в РФ. По его словам, теперь нотариус должен будет запросить информацию о смерти наследодателя через систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Также он сможет на этом ресурсе проверить наличие родственных связей.

