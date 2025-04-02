Генпрокурор Краснов предложил урегулировать работу риелторов из-за мошенников

Фото: 123RF/lacheev

Генпрокуратура предложила нормативно урегулировать работу риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших. Об этом в ходе своего выступления в Совете Федерации сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Кроме того, отметил генпрокурор, было предложено ввести на законодательном уровне лимиты по выпуску банковских карт.

"Соответствующие предложения мы направили в Совет безопасности, рассчитываю и на вашу поддержку", – цитирует Краснова РИА Новости.

Также в России могут ввести запрет на покупку квартиры на вторичном рынке за наличные средства. С соответствующей инициативой ранее выступил глава Союза участников рынка недвижимости Александр Попов.

Поводом для обращения стали участившиеся случаи мошенничества при покупке или продаже жилой недвижимости. В случае использования такого метода оплаты невозможно отследить передачу денежных средств, а затем подтвердить выполнение условий договора купли-продажи.