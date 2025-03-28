Суд вернул Долиной квартиру, которую певица продала из-за мошенников

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Хамовнический суд Москвы вернул квартиру советской и российской эстрадной певице Ларисе Долиной, которую та продала под влиянием мошенников. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении встречных исков Полины Лурье о выселении артистки из купленной ею квартиры.

"Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено", – сказано в сообщении.

Аферисты обманули Долину в августе 2024 года. Они убедили певицу в том, что ее имуществом в Москве якобы заинтересовались мошенники. В результате исполнительница продала недвижимость, а все средства от сделки перевела на "безопасный счет".

Через некоторое время стало известно, что артистка отправляла злоумышленникам и иные средства. Общая сумма ущерба составила свыше 200 миллионов рублей.

Суд по этому делу арестовал курьера Анжелу Цырульникову. Также были задержаны еще двое мужчин – житель Йошкар-Олы и житель Татарстана.

Кроме того, был задержан еще один участник мошенничества, которого через некоторое время отправили в СИЗО. 24 марта всем четверым суд продлил арест.