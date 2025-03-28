28 марта, 18:13Происшествия
Суд вернул Долиной квартиру, которую певица продала из-за мошенников
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Хамовнический суд Москвы вернул квартиру советской и российской эстрадной певице Ларисе Долиной, которую та продала под влиянием мошенников. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Таким образом, суд отказал в удовлетворении встречных исков Полины Лурье о выселении артистки из купленной ею квартиры.
"Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено", – сказано в сообщении.
Аферисты обманули Долину в августе 2024 года. Они убедили певицу в том, что ее имуществом в Москве якобы заинтересовались мошенники. В результате исполнительница продала недвижимость, а все средства от сделки перевела на "безопасный счет".
Через некоторое время стало известно, что артистка отправляла злоумышленникам и иные средства. Общая сумма ущерба составила свыше 200 миллионов рублей.
Суд по этому делу арестовал курьера Анжелу Цырульникову. Также были задержаны еще двое мужчин – житель Йошкар-Олы и житель Татарстана.
Кроме того, был задержан еще один участник мошенничества, которого через некоторое время отправили в СИЗО. 24 марта всем четверым суд продлил арест.
Суд признал сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной недействительной