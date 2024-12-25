Задержан еще один участник мошенничества в отношении Долиной

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В Тольятти полицейские задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в соучастии в мошеннической схеме с деньгами российской певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве уточнили, что мужчина нашел в интернете подработку: за 20 тысяч рублей ему нужно было оформить на свое имя банковскую карту и передать ее "работодателям". Именно на эту карту после поступили украденные у Долиной 4 миллиона 500 тысяч рублей.

Задержанный по инструкции своих кураторов поехал в Пермский край, где обналичил 2 миллиона 750 тысяч рублей, которые потом передал третьим лицам.

Долина стала жертвой мошенников в августе. Злоумышленники убедили ее в том, что ее недвижимостью в Ксеньевском переулке Москвы якобы заинтересовались преступники. Поверив им, артистка продала жилье, а деньги от сделки перевела на "безопасный счет".

Позже выяснилось, что исполнительница отправляла аферистам и иные средства. Общая сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей.

Суд арестовал женщину-курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следователей, забирала у Долиной часть денег и переводила злоумышленникам.

В рамках дела также был задержан и 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев. Он покупал средства связи и сим-карты для коммуникации между членами организованной группы, получал похищенные деньги на подконтрольные ему банковские карты, обналичивал их и передавал соучастникам.

