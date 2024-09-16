Рита Дакота едва не стала жертвой мошенников при покупке виллы на Бали

Фото: телеграм-канал "Рита Дакота"

Популярная певица Рита Дакота столкнулась с мошенниками, когда пыталась приобрести виллу на Бали. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на аккаунт артистки в Instagram (владелец – компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка рассказала, что она вместе с супругом планировала купить дом, который начали строить в зеленой зоне. Однако закон Индонезии не позволяет размещать такие объекты в этой зоне.

"Я не буду никогда больше играть в "принимающую и мудрую", ни с аферистами по рабочим, бытовым делам. <…> Эра "принимающей терпилы" недавно у меня официально закончилась", – заявила певица.

По словам Дакоты, мужчина, с которым она договаривалась о сделке, обещал вернуть залог. Если он этого не сделает, Дакота намерена обратиться к правоохранителям и предать ситуацию огласке.

Ранее народная артистка РФ Лариса Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники постепенно убедили певицу в том, что ее квартирой в Ксеньевском переулке заинтересовались преступники. В результате она продала эту недвижимость, а деньги, вырученные по итогам сделки, перевела на "безопасный счет".

Спустя некоторое время выяснилось, что она переводила мошенникам и другие средства. В результате общая сумма понесенного ей ущерба превысила 200 миллионов рублей.

