Суд 10 октября изучит иск о признании сделки с квартирой Долиной спорной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Хамовнический суд Москвы рассмотрит иск народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной 10 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей инстанции.

Кроме того, в рамках заседания будет рассмотрен и встречный иск от покупательницы квартиры певицы Полины Лурье.

Долина сообщила, что стала жертвой мошенников, в середине августа этого года. При этом злоумышленники начали звонить артистке еще в апреле и постепенно убедили Долину в том, что ее квартирой в Ксеньевском переулке заинтересовались преступники. В результате певица продала эту недвижимость, а деньги, вырученные по итогам сделки, перевела на "безопасный счет".

Спустя некоторое время выяснилось, что она переводила мошенникам и другие средства. В результате общая сумма понесенного ей ущерба превысила 200 миллионов рублей.

В ходе расследования правоохранители арестовали женщину-курьера Анжелу Цырульникову. По версии следователей, именно она забирала у Долиной часть денег и переводила злоумышленникам. Однако сама Цырульникова утверждала, что ей не было известно, что она контактирует с преступниками.

Позже Долина направила в суд иск с требованием о возвращении квартиры, но жительница Москвы Лурье, ставшая хозяйкой этой недвижимости, подала к певице встречный иск.