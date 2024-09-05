Юрист Хаминский: Долина может вернуть квартиру, если сделку признают недействительной

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Суд признает сделку по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной недействительной в том случае, если покупательница недвижимости Полина Лурье не сможет доказать добросовестность во время покупки. Тогда квартира вернется Долиной, а Лурье получит 112 миллионов рублей, которые она отдала за покупку, заявил юрист Александр Хаминский в беседе с RT.

В августе Долина подала иск в Хамовнический суд с целью признать сделку по продаже квартиры недействительной. В скором времени суд принял встречный иск от покупательницы Полины Лурье, которая решила выселить из приобретенной квартиры артистку.

Хаминский считает, что судья собирается объединить два дела в один процесс.

"В общем случае последствием признания сделки недействительной является двусторонняя реституция, когда каждая из сторон должна возвратить все полученное по сделке", – пояснил он.

Если сделку признают недействительной и суд решит, что Лурье обязана вернуть квартиру Долиной, то артистка должна будет передать покупательнице полученные деньги, а именно – 112 миллионов рублей.

В середине августа певица стала жертвой мошенников. С апреля аферисты звонили ей и говорили, что преступники интересуются ее недвижимостью в Ксеньевском переулке. Долина продала недвижимость и положила деньги на "безопасный счет". Общая сумма ущерба Ларисе Долиной составила более 200 млн рублей.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов арестовали женщину-курьера, которая забирала у Долиной часть денег и переводила мошенникам. Но она заявила, что не знала, что разговаривает с мошенниками.