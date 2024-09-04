Эксперт Царев: в России возрастет спрос на киберхранителей социальных сетей

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В России все чаще начали предоставлять услуги киберхранителей – специалистов, предоставляющих VIP-клиентам услуги по защите от мошенников и хакеров. Об этом рассказал в беседе с "Газетой.ру" ИБ-эксперт Евгений Царев.

В ближайшее время настройку приватности аккаунтов и устройств предлагать будут ИБ/ИТ-компании и охранные предприятия, а начальная стоимость их услуг составит от 500 долларов в месяц, отметил эксперт.

По его словам, киберхранители предлагают комплексную услугу по настройке параметров приватности и безопасности на аккаунтах в социальных сетях, а также фильтрации сообщений в мессенджерах, настройке компьютеров, телефонов и отслеживание домашнего Wi-Fi. Стоимость работы может достигать 2 000 долларов, поделился специалист.

Царев заявил, что популярность киберхранителей связана со взломом аккаунта народной артистки Ларисы Долиной в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Певица стала жертвой мошенников в середине августа. Как выяснили СМИ, аферисты начали звонить артистке еще в апреле и убеждать, что ее недвижимостью в Ксеньевском переулке заинтересовались преступники. Позже Долина продала недвижимость, а деньги положила на "безопасный счет".

Позже стало известно, что она переводила мошенникам и другие средства. В результате общая сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей.

В ходе расследования арестовали женщину-курьера Анжелу Цырульникову. По версии следствия, именно она забирала у Долиной часть денег и переводила злоумышленникам. Как заявила сама Цырульникова, она не знала, что разговаривает с мошенниками. 3 сентября стало известно, что женщина подала встречный иск к Долиной.