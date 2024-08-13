ТАСС: обманывавшие певицу Долину мошенники находятся на Украине

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Мошенники, которые обманывали российскую певицу Ларису Долину и вынудили ее продать квартиру в центре Москвы, находятся на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В настоящее время установлено, что злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по 25 июля вводили в заблуждение Ларису Долину и убеждали ее перевести накопления якобы на безопасные счета, а личные сбережения и деньги от продажи передать курьеру", – цитирует агентство своего собеседника.

При этом ущерб, который певица понесла в результате мошеннических действий, превысил 200 миллионов рублей.

В свою очередь, расследование уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего по статье "Мошенничество", взяла под свой контроль столичная прокуратура, передает ведомство в своем телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что Долина стала жертвой мошенников. Певица якобы сама продала квартиру в центре Москвы и перевела деньги неизвестным. По некоторым данным, площадь квартиры с пятью комнатами составляет 236 квадратных метров. При этом ее примерная стоимость равна 150 миллионам рублей.

Спустя некоторое время Долина подтвердила, что стала жертвой аферистов. По ее словам, мошенники опубликовали в Сети обращение от ее лица, но вся представленная в нем информация не соответствует действительности.