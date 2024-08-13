Женщина-курьер задержана по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Фото: 123RF/danielt1994

По делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной задержана женщина-курьер. Она передавала часть денежных средств аферистам, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Уголовное дело возбуждено в день обращения заявительницы. В течение суток задержана курьер, 53-летняя женщина", – подчеркнула представитель ведомства.

По словам Волк, задержанная забирала у потерпевшей часть денег и переводила их злоумышленникам. Представитель МВД подчеркнула, что в полицию поступило обращение от гражданки о телефонных звонках от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые хотели предотвратить мошеннические действия в отношении нее.

Вместе с тем, выполняя указания звонивших, россиянка перевела свои сбережения на счета злоумышленников, после чего осуществила операции с недвижимостью. Также она передавала мошенникам наличные деньги через курьера, уточнила Волк.

Сумму ущерба оценили в более чем 200 миллионов рублей. Официальный представитель МВД указала, что следователи завели уголовное дело о мошенничестве, а на жилое помещение певицы был наложен арест.

"Сотрудники полиции города Москвы проводят необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий", – добавила Волк.

Ранее СМИ начали распространять информацию о том, что певицу развели мошенники, и якобы Долина сама продала квартиру в центре Москвы и перевела деньги неизвестным. По некоторым данным, площадь пятикомнатной квартиры Долиной составляет 236 квадратов, а ее примерная стоимость – 150 миллионов рублей.

Позже артистка сама подтвердила, что стала жертвой аферистов. По предварительной версии следствия, мошенники находятся на территории Украины, уточнила артистка, добавив, что они опубликовали в Сети обращение от ее лица, вся информация в котором не соответствует действительности.

