Владелица квартиры Долиной подала к певице встречный иск

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Жительница Москвы Полина Лурье подала встречный иск к певице Ларисе Долиной из-за спора вокруг квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хамовнический районный суд.

Ранее Долина также направила в суд иск с требованием вернуть квартиру. Беседа по обоим искам назначена на 13 сентября. Сейчас квартира арестована после возбуждения дела о мошенничестве.

Певица стала жертвой мошенников в середине августа. Как выяснили СМИ, аферисты начали звонить артистке еще в апреле и убеждать, что ее недвижимостью в Ксеньевском переулке заинтересовались преступники. Позже Долина продала недвижимость, а деньги положила на "безопасный счет".

Выяснилось, что она переводила мошенникам и другие средства. В результате общая сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей.

В ходе расследования арестовали женщину-курьера Анжелу Цырульникову. По версии следствия, именно она забирала у Долиной часть денег и переводила злоумышленникам. Как завила сама Цырульникова, она не знала, что разговаривает с мошенниками.