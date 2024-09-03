Юрист Хаминский: требование Долиной предоставить госохрану не имеет оснований

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Требование певицы Ларисы Долиной о предоставлении ей госохраны сейчас не имеет оснований. Об этом в разговоре с RT заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Как пишут СМИ, Долина, предположительно, представила скриншоты сообщений в мессенджере Telegram с угрозами "разобраться" с ней, ее дочерью и внучкой, если Долина не откажется от намерений вернуть квартиру, сказал Хаминский.

Юрист отметил, что с точки зрения закона для предоставления госохраны необходимо иметь неопровержимые доказательства о наличии реальной угрозы жизни и здоровью человеку. В судебной практике еще не было случая, когда сообщения в мессенджерах или соцсетях в отсутствие иных подтверждений были расценены как реальная угроза, добавил он.

Долина стала жертвой мошенников в середине августа. Журналисты уточняли, что аферисты начали звонить артистке еще в апреле и убеждать, что ее недвижимостью в Ксеньевском переулке заинтересовались преступники, из-за чего жилье нужно продать. Позже Долина продала недвижимость, а деньги положила на "безопасный счет".

Выяснилось, что певица переводила мошенникам и другие средства. Общая сумма ущерба – более 200 миллионов рублей.

В ходе расследования арестовали женщину-курьера Анжелу Цырульникову. По версии следствия, именно она забирала у Долиной часть денег и переводила злоумышленникам.

Сама Цырульникова сказала, что ее использовали. Она подтвердила, что забрала у артистки деньги, но настаивает, что не знала, что разговаривает с мошенниками.

Иск Долиной о признании недействительной сделки по продаже ее квартиры принял к производству Хамовнический суд Москвы. Предварительное судебное заседание назначено на 13 сентября.