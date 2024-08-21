Суд 13 сентября рассмотрит иск Долиной о недействительности сделки с квартирой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Хамовнический суд Москвы принял к производству иск певицы Ларисы Долиной о признании недействительной сделки по продаже ее квартиры, сообщает ТАСС.

Предварительное судебное заседание назначено на 13 сентября. В иске указано, что сделка была совершена под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц.

Кандидат юридических наук Андрей Некрасов рассказал, что Долина не сможет вернуть квартиру через суд в рамках гражданского процесса, поскольку сама сделка формально прошла правильно.

"Мне представляется, что успех в этом вопросе мог быть, если бы Долина занималась этим через уголовное дело. В принципе, я ровно это ей и предлагал. В уголовном деле, если мошенничество будет доказано и приговор установят обвинительный, есть все шансы на принятие судом и удовлетворение в дальнейшем гражданского иска в рамках уголовного процесса", – цитирует адвоката телеканал "360".

Сейчас артистка пытается признать сделку недействительной в гражданском процессе. По словам Некрасова, встает вопрос, на каком основании артистка и ее адвокат будут строить свою позицию. Он подчеркнул, что о мошенничестве говорить никак не получится, так как это категория уголовно-правовая.

Юрист предположил, что певица попытается убедить суд, что действовала против своей воли. При этом он отметил, что фактически она не отвечает признакам недееспособности. Сделка явно прошла в соответствии со всеми нормами, если Росреестр внес все изменения, добавил он. Если не доказать, что Долина подписывала документы в состоянии психического расстройства, суд на ее сторону не встанет, уверен адвокат.

Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко согласился, что Долина сможет вернуть квартиру, если докажет, что потеряла ее в результате мошеннических действий. В беседе с News.ru он пояснил, что многое зависит от роли покупателя – был ли он участником мошеннической сделки или сам не знал о злоумышленниках.

Остапенко пояснил, что покупатель может остаться и без денег, и без квартиры, если выяснится его связь с аферистами. Если же он стал такой же жертвой мошенников, как и сама Долина, то сделка будет признана действительной.

О том, что Долина стала жертвой мошенников, стало известно в середине августа. По данным СМИ, злоумышленники начали звонить артистке еще в апреле 2024 года и убеждать, что недвижимостью площадью 236 квадратных метров в Ксеньевском переулке заинтересовались преступники, поэтому ее нужно продать. Спустя время Долина все же продала недвижимость, а средства положила на "безопасный счет".

Позже выяснилось, что артистка переводила мошенникам и другие деньги. Общая сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей.

В рамках расследования была арестована женщина-курьер Анжела Цырульникова. Следствие считает, что именно она забирала у Долиной часть денег и переводила их мошенникам.

Сама Цырульникова утверждает, что ее использовали. Она подтвердила, что забрала у артистки деньги, но настаивает, что не знала, что разговаривает с мошенниками.

