ТАСС: суд арестовал курьера по делу о хищении 200 млн рублей у певицы Долиной

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Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которую следствие считает причастной к хищению 200 миллионов рублей у народной артистки Российской Федерации Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, подозреваемой предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Долина стала жертвой аферистов. Артистка якобы сама продала квартиру в центре Москвы и перевела деньги неизвестным лицам. Утром 13 августа пятеро человек приехали к пятикомнатной квартире артистки в Хамовниках и заявили, что они новые собственники. Однако охранники заблокировали все выходы.

Немногим позже исполнительца рассказала, что подверглась "изощренным" и "спланированным" мошенническим действиям. Также Долина призналась, что из-за действий мошенников на ее квартиру наложили арест.

По данным официального представителя МВД Ирины Волк, в настоящее время сотрудники столичной полиции проводят необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по факту инцидента с недвижимостью Долиной.

Также Волк прокомментировала схему действий подозреваемой в мошенничестве женщины-курьера. По словам представителя МВД, злоумышленница забирала у потерпевшей часть денег и переводила их мошенникам. Всего Долина передала аферистам 200 миллионов рублей. Волк подчеркнула, что на задержание курьера понадобились сутки.

