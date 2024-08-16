Ставшая жертвой мошенников Долина заявила, что ее невозможно сломать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народная артистка России Лариса Долина, которая стала жертвой действий аферистов с принадлежащей ей квартирой, рассказала, что стойко справляется с этой ситуацией.

"Меня невозможно сломать, никому это никогда не удавалось и не удастся", – заявила Долина, беседуя с журналистом газеты "Известия" во время конкурса "Долинафест" в Нижнем Новгороде.

Исполнительница отметила, что опирается на поддержку друзей, которые переживают произошедшее вместе с ней.

Ущерб, который Долина понесла в результате действий мошенников, превысил 200 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, а на жилое помещение артистки наложен арест.

В рамках расследования была арестована женщина-курьер Анжела Цырульникова. Следствие считает, что именно она забирала у Долиной часть денег и переводила их мошенникам. Последние представлялись сотрудниками правоохранительных органов и заставили певицу продать свою квартиру, а также передать им все сбережения и полученные с продажи средства для перевода на "безопасные счета".

Между тем сама Цырульникова заявила, что ее использовали втемную. Курьер подтвердила, что забрала у артистки пакет с деньгами, но утверждает, что не знала, что разговаривает с мошенниками.