Обвиняемая в хищении 200 млн рублей у Долиной обжаловала решение о своем аресте

Фото: depositphoto/AndreyPopov

Курьер Анжела Цырульникова, которую следователи сочли причастной к хищению 200 миллионов рублей у певицы Ларисы Долиной, подала жалобу на решение о своем аресте, сообщается на сайте Хамовнического суда Москвы.

Цырульникова проходит обвиняемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере, уточняется в публикации ведомства.

Ранее решение об аресте курьера вынес этот же суд.

Народная артистка России стала жертвой аферистов, якобы самостоятельно продав квартиру в центре Москвы. Вырученные от сделки средства она перевела неизвестным лицам.

Утром 13 августа пятеро человек приехали к пятикомнатной квартире артистки в Хамовниках и заявили, что они новые собственники. Однако охранники заблокировали все выходы.

Немногим позже исполнительца рассказала, что подверглась "изощренным" и "спланированным" мошенническим действиям. Артистка также призналась, что в результате мошеннических действий на ее квартиру был наложен арест.

По данным официального представителя МВД Ирины Волк, в настоящее время полицеские проводят необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по факту случившегося.

Также Волк прокомментировала схему действий подозреваемой в мошенничестве женщины-курьера. По словам представителя МВД, она забирала у потерпевшей часть денег и переводила их мошенникам. Волк отметила, что на задержание Цырульниковой правоохранителям потребовались сутки.