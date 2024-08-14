"Известия": обманувшая Долину мошенница подозревается в обмане другой жертвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курьер Анжела Цырульникова, арестованная по подозрению в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, фигурирует в другом деле, связанном с кражей денежных средств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника, в июле 2024 года мошенники представились сотрудниками ФСБ и через мессенджер убедили 60-летнюю женщину прислать им 2,7 миллиона рублей. В этой преступной схеме, добавил источник, принимала участие Цырульникова. Также арестованная уже созналась в этом преступлении, уверен собеседник издания.

Брат курьера в беседе с телеканалом "360" рассказал, что находится в подавленном состоянии.

"У меня в голове пустота", – уточнил он.

В свою очередь, муж женщины рассказал, что в браке с Цырульниковой они прожили 20 лет, а недавно разъехались. Подозреваемая якобы забрала детей и уехала в съемное жилье в Беляеве. По его словам, она была порядочным человеком и мошенничеством никогда не занималась, а также не имела связей с Украиной. После задержания жены, по данным Life.ru, он забрал сына и дочь, а также перевез вещи женщины.

По некоторым данным, при обмане Долиной мошенники использовали сгенерированное нейросетью лицо певицы для обращения в микрокредитную организацию. Старший преподаватель кафедры № 22 "кибернетика" НИЯУ МИФИ Роман Душкин пояснил, что самым простым способом распознать таких мошенников станет просьба резко помотать головой из стороны в сторону.

"На текущий момент это стопроцентный тест, который раскроет сущность того, кто перед вами", – уверен аналитик.

Он объяснил, что образ другого человека накладывается поверх видео, идущего в режиме реального времени. Однако маска буквально спадет при резких движениях головой. Также эксперт посоветовал просить звонящего ключевое слово, которое было заранее договорено между собеседниками. Либо просто задать вопрос, на который сможет ответить только тот самый человек.

"Каждому человеку сегодня надо быть настороже, особенно тем, кто оставляет свои цифровые следы в Сети, в интернете", – цитирует Душкина RT.

Следствие считает, что курьер забирала у Долиной часть денег и переводила их мошенникам. Последние представлялись сотрудниками правоохранительных органов и заставили певицу продать свою квартиру, а также передать им все сбережения и полученные с продажи средства для перевода на "безопасные счета".

В результате Долина понесла ущерб на свыше 200 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, а на жилое помещение артистки наложен арест.

