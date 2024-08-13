Пригожин призвал защитить Долину после продажи ее квартиры из-за мошенников

Певица Лариса Долина продала элитную квартиру в центре Москвы под давлением мошенников. Средства от сделки она перевела на "безопасный счет". Кроме того, артистка отдала преступникам и другие сбережения – общий ущерб составил более 200 миллионов рублей, сообщили в МВД. Что известно о громком преступлении и как Долину поддержали коллеги по цеху – в материале Москвы 24.

Звонок из "спецслужб" с территории Украины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация о том, что народная артистка России стала жертвой аферистов, появилась в СМИ 13 августа. Мошенники положили глаз на элитную пятикомнатную квартиру Ларисы Долиной в Ксеньевском переулке еще в апреле 2024 года: по данным телеграм-канала Mash, певице стали названивать "спецслужбы" и убеждать, что недвижимостью площадью 236 квадратных метров заинтересовались преступники – поэтому ее необходимо продать. Звонки продолжались несколько месяцев, пока квартира не ушла новым владельцам за 112 миллионов рублей, которые Долина затем перевела на "безопасный счет", рассказал источник издания.

Утром 13 августа в жилье попытались попасть пять человек, которые представились новыми владельцами, – их не пустила охрана ЖК, после чего всех доставили в полицию. При этом ряд СМИ утверждает, что, как и Долина, ни покупатели, ни даже риелторы, которые проводили сделку, не понимали, что их обманывают.

Выяснилось, что исполнительница переводила мошенникам и другие деньги. По данным МВД, общая сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей. Также представитель артистки Сергей Пудовкин сообщил Первому каналу, что преступники использовали ее дипфейк, чтобы получить микрокредит.

Помимо этого, злоумышленники взломали соцсети певицы, после чего там появились посты в поддержку Украины.

Позднее сама Долина опубликовала обращение, в котором подтвердила "очень изощренные и спланированные мошеннические действия" в отношении себя.



Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников



Лариса Долина певица По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды.

Уже вечером 13 августа Хамовнический суд арестовал 53-летнюю Анжелу Цырульникову: она могла быть курьером, через которую мошенники получили часть денег. Однако женщина уже обжаловала это решение, сообщается на сайте суда.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что Цырульниковой якобы обещали процент от суммы за выполненную работу. По данным СМИ, она может быть причастна к еще одному обману по похожей схеме. При этом супруг женщины рассказал телеграм-каналу SHOT, что недавно жена бросила семью, съехала с детьми в съемную квартиру и вела себя странно. В жизни же она работает тренером по пилатесу, отметили источники.

"У мошенников больное воображение"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Если мошенников не получится найти, Лариса Долина рискует остаться без своих денег, рассказал Москве 24 адвокат Александр Добровинский. При этом, если их поймают и разоблачат, певица в рамках уголовного дела сможет предъявить гражданский иск по возмещению ущерба, подчеркнул он.





Александр Добровинский адвокат Предположим, ко мне обратится уважаемая госпожа Долина – я с большим удовольствием ей помогу.

В то же время если покупатели недвижимости добросовестные, то они также стали пострадавшей стороной, обратил внимание Добровинский.

"Человек видит, что продается квартира, риелтор все гарантирует, документы в порядке – он в чем тогда виноват? Он заплатил деньги. И забирать у него сегодня эту квартиру – тоже как-то непонятно. Тогда он потеряет деньги", – указал эксперт.

Для дальнейших шагов всем сторонам придется ждать, каких результатов добьется следствие и удастся ли поймать преступников, подчеркнул Добровинский.

В свою очередь, если суд признает сделку мошеннической, необходимо понять все ее условия и встанет ли арбитраж на сторону добросовестного покупателя, рассказал RT основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

"В данном случае, возможно, покупатель, который приобретал недвижимость через риелторскую компанию, может быть и добросовестным. Принципы добросовестности тоже понятны: это не знал или не мог знать о каких-то рисках. Вторая история: предпринял все необходимые действия для того, чтобы провести проверку достоверности сделки. И третий момент: эта сделка находится в рыночном поле, то есть квартира приобретена по рыночной цене", – объяснил специалист.

При этом Апрелев обратил внимание, что профессиональный риелтор изначально обязан выяснить у продавца недвижимости истинные мотивы сделки. В том числе насколько продуманно это решение, отметил специалист.

Ларису Долину в трудной ситуации поддержал продюсер Иосиф Пригожин, сообщает "Газета.ру". Он рассказал, что в свое время его первая семья тоже стала жертвой квартирных аферистов.





Иосиф Пригожин продюсер Лариса Александровна Долина – мудрая народная артистка, она стала жертвой. Правоохранительные органы должны помочь ей в этом вопросе разобраться, и виновные должны быть наказаны.

Поддержала Долину и звезда шоу "Голос" Мариам Мерабова.

"У этих мошенников больное воображение. Их, скорее всего, одолевает злость из-за того, что Лариса Александровна – сильный духом человек со своей позицией, которого нельзя сломить", – рассказала Мерабова изданию "Абзац".

Также она назвала Долину цельным и профессиональным человеком и пожелала оставаться ориентиром для всех.

